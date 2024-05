Google Pixel 7a in offerta con il 26% di sconto: il miglior Android sotto i 400€

Il Google Pixel 7a è in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo. Grazie allo sconto del 26%, oggi lo paghi solamente 379€ invece di quasi 510€.

Equipaggiato con il processore Tensor G2, lo stesso della serie Pixel 7, il Pixel 7a offre un’esperienza fluida sia per le attività quotidiane che per il gaming. In perfetta tradizione con i precedenti modelli della linea Pixel, la fotocamera del Pixel 7a è particolarmente impressionante, sfoggiando una capacità superiore nella cattura di dettagli e nella gestione della luce, paragonabile a dispositivi che costano il doppio del suo prezzo.

Uno degli aggiornamenti notevoli rispetto al modello precedente è lo schermo, che ora supporta un refresh rate di 90Hz, rendendo l’esperienza visiva estremamente fluida. In termini di autonomia, il Pixel 7a offre prestazioni solide, supportate da una batteria di 4,385 mAh che garantisce una lunga durata. Inoltre, include il supporto per la ricarica wireless, aggiungendo un ulteriore livello di comodità​.

A nostro giudizio, il Pixel 7a ha tutto ciò che ti serve in uno smartphone e anche qualcosa di più, a partire da un comparto fotografico davvero eccellente. Prestazioni, batteria a lunga durata e un’interfaccia pulita e ricca di funzionalità. Sotto i 400€, è proprio il Pixel 7a la nostra scelta. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!