Google Pixel 7a in offerta a 289€ su Amazon, è il nuovo minimo storico

Tra le offerte del Black Friday di Amazon c’è spazio anche per il Google Pixel 7a. L’attuale entry level della gamma Google è acquistabile al prezzo scontato di 289 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico con la possibilità per gli utenti di scegliere tra più colorazioni, tutte vendute e spedite direttamente da Amazon. Si tratta dell’opportunità giusta per acquistare uno smartphone compatto e veloce con una spesa contenuta. Per accedere subito alla promo basta premere sul box riportato qui di sotto.

Google Pixel 7a al miglior prezzo di sempre su Amazon

Il Google Pixel 7a è uno smartphone compatto e veloce, con un ottimo supporto software e tutto quello che serve per garantire prestazioni eccellenti in rapporto alla fascia di prezzo. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ oltre al SoC Google Tensor G2. Lo smartphone ha 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage e una doppia fotocamera posteriore. Il sistema operativo è Android 15. Da segnalare anche la certificazione IP67 che garantisce l’impermeabilità.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 7a al prezzo scontato di 289 euro. L’offerta rappresenta il nuovo minimo storico per lo smartphone, ora disponibile in sconto in più colorazioni. Per accedere subito alla promo basta premere sul box riportato qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.