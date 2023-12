Google Pixel 7a: il midrange che costa POCHISSIMO oggi (solo 399,90€)

Uno dei flagship killer del momento è sicuramente il Pixel 7a di Google; questo smartphone favoloso è spaziale sotto tutti i punti di vista, dispone di specifiche tecniche all’avanguardia e, incredibilmente, si trova ad un prezzo super scontato su Amazon. Sarà vostro infatti, con soli 399,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra non era mai sceso; si trova al suo minimo storico e c’è anche la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio. Il modello in questione è quello celeste con ben 128 GB di memoria interna. Correte a prenderlo, dunque: è un super best buy.

Google Pixel 7a: midrange di punta dal prezzo bassissimo

Questo smartphone di casa Google è un best buy senza eguali: dispone della medesima scheda tecnica del fratellone Pixel 7 (che è un flagship) ma costa molto, molto di meno. Di fatto, da 509,00€ lo pagherete solo 399,90€, spese di spedizione comprese. A questa cifra si ha accesso ad un prodotto dalle prestazioni super e con un design spaziale. Lo schermo è un pannello AMOLLED da 6,4 pollici con refresh rate da 90 hz, cornici sottili e supporto all’HDR10, il chipset interno è l’ottimo Tensor G2 di casa Google con tanti GB di memoria RAM. Il sistema operativo (Android 14) in versione stock ha tante features meravigliose pensate per l’utenza smart e vi è un comparto fotografico degno di nota con due ottiche premium poste sulla back cover. La batteria poi, sarà adattiva e ciò implica che si adeguerà alle vostre esigenze e abitudini.

Pixel 7a costa solo 399,90€ su Amazon oggi, IVA inclusa e spese di spedizione comprese nel prezzo; c’è la consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, la garanzia di due anni e si può anche fare il reso gratuitamente entro il 31 gennaio 2024. Cosa aspettate? Correte a prenderlo.

