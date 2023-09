Google Pixel 7a e auricolari Buds A-Series in offerta: assieme a soli 509€

Il Google Pixel 7a è il cellulare 5G Android che stavi cercando, e ora puoi ottenerlo in un’offerta imperdibile insieme ai Pixel Buds A-Series. Non farti scappare l’occasione di acquistare questo incredibile bundle ad un prezzo irripetibile: oggi il Pixel 7a e Pixel Buds A-Series sono in offerta a soli 509€.

Il Google Pixel 7a è dotato di un sistema a doppia fotocamera posteriore con avanzata elaborazione delle immagini, il che significa che puoi scattare foto eccezionali anche in condizioni di luce scarsa. Dimentica le foto sfocate o con elementi di disturbo, questo smartphone è progettato per offrirti scatti perfetti ogni volta. La qualità delle immagini è incredibile grazie alla sua tecnologia avanzata.

Il cuore di questo smartphone è il potente chip Tensor G2, seconda generazione del SoC sviluppato in-house da Google. Il Google Tensor G2 rende questo dispositivo più veloce, efficiente e sicuro.

Come sempre, ti ricordiamo che acquistare uno smartphone della linea Pixel comporta alcuni importanti vantaggi: banalmente perché è un telefono prodotto direttamente da Google. Avrai accesso diretto ad un gran numero di servizi di Google, tra cui la VPN del pacchetto Google One. Inoltre, sarai sempre il primo a ricevere tutti gli aggiornamenti principali di Android.

Con i Pixel Buds A-Series inclusi in questa offerta, puoi goderti un audio di altissima qualità ovunque tu sia. Gli altoparlanti con driver dinamici da 12 mm garantiscono una resa audio cristallina, perfetta anche durante le chiamate. La funzionalità Suono Adattivo si adatta al tuo ambiente, offrendoti sempre la migliore esperienza di ascolto.

Questa offerta ti permette di ottenere non solo uno dei migliori smartphone Android sul mercato, ma anche degli auricolari wireless di alta qualità. Approfitta subito di questo affare e goditi la potenza e la versatilità del Google Pixel 7a insieme all’eccezionale qualità audio dei Pixel Buds A-Series.

