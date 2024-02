Google Pixel 7a: con QUEST'OFFERTA di Amazon è un VERO AFFARE (-130€)

Il Google Pixel 7a cala ancora di prezzo ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 379 euro grazie a questa nuova offerta Amazon. Si tratta di uno sconto di 130 euro rispetto al prezzo consigliato. Lo smartphone di Google è ora disponibile al nuovo prezzo minimo storico. Da notare che c’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 7a: a questo prezzo è un best buy

Il Google Pixel 7a è il compatto di riferimento della fascia media. Lo smartphone è dotato del potente Google Tensor G2, processore proposto anche dai Google Pixel 7 e 7 Pro, affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. C’è poi una doppia fotocamera posteriore.

Uno dei punti di forza è il display OLED da 6,1 pollici, con risoluzione Full HD+, che garantisce dimensioni compatte senza compromessi sulla potenza. Lo smartphone ha il sistema operativo Android 14, con garanzia di supporto costante nel lungo periodo da parte di Google.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 7a con un prezzo scontato di 379 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con un pagamento in 5 rate mensili, anche con carta di debito e senza interessi, per tutti gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. L’offerta disponibile oggi è valida per diverse colorazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.