Google Pixel 7a con caricabatterie: a soli 399€ è pura magia

Oggi vogliamo parlarvi di un’offerta veramente strepitosa che abbiamo osservato sul noto portale di e-commerce americano. Di fatto, il Google Pixel 7a, il midrange più venduto degli ultimi mesi, viene proposto ad un costo irrisorio. Si può portare a casa con soli 399,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

La consegna infatti, può avvenire presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime, ma i vantaggi non finiscono qui. Il device infatti, gode di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono con il rivenditore, con il supporto logistico a vostra disposizione sempre pronto ad aiutarvi. C’è poi la possibilità di fare il reso gratuitamente entro quattordici giorni dall’acquisto in caso di eventuali problematiche e si può beneficiare del pagamento dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. Affrettatevi, dunque: il modello in questione è quello in colorazione grigio antracite e il caricabatterie è in omaggio.

Google Pixel 7a: il midrange più esclusivo ora in super sconto

Il Google Pixel 7a a soli 399,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è un prodotto veramente sensazionale; costa poco ma offre tanto. È dotato di un processore Google Tensor G2 di fascia altissima, coadiuvato da un modem 5G, dall’intelligenza artificiale da ben 128 GB di storage. Il display è un pannello ampio e nitido da 6,4 pollici con refresh rate da 90 Hz e risoluzione FullHD+. Il fingerprint è posto sotto il pannello e c’è anche un chip Titan M per la sicurezza dei dati degli utenti.

Ottimo il comparto fotografico con sensore principale da 50 Megapixel con OIS che gira video in 4K e la batteria adattiva dura un giorno con una singola carica. A soli 399,00€ con in omaggio il caricabatterie, il Pixel 7a di Google è da comprare immediatamente.