Google Pixel 7a cala di prezzo su Amazon: ora è lui il Pixel da prendere

Il Google Pixel 7a continua a rappresentare un punto di riferimento del mercato smartphone per la fascia media, soprattutto per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo Pixel e/o di uno smartphone con dimensioni compatte. Con la nuova offerta Amazon, lo smartphone di Google è ora disponibile al prezzo scontato di 339 euro, grazie allo sconto extra garantito dal codice promozionale PIXEL20, da aggiungere in fase di pagamento, prima di completare l’ordine. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo ed è disponibile premendo sul box qui di sotto.

Google Pixel 7a: ecco perché è la scelta giusta

Il Google Pixel 7a, in questo momento, è lo smartphone compatto da prendere a meno di 350 euro. Nello stesso tempo, si tratta anche di un eccellente entry level per la gamma Pixel, con un supporto software costante da parte di Google.

Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone è dotato del SoC Google Tensor G2, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. C’è anche una batteria da 4.385 mAh, con supporto alla ricarica wireless.

A completare la scheda tecnica troviamo una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con altri 2 major update garantiti.

Con la nuova offerta Amazon in corso oggi è ora possibile acquistare il Google Pixel 7a al prezzo scontato di 339 euro, sfruttando il codice sconto PIXEL20. Per accedere all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.