Google Pixel 7a a soli 499€ su Amazon: OFFERTONA da non perdere

Oggi vi parleremo di Google Pixel 7a, il mediogamma che si crede un flagship e che ha un prezzo semplicemente irrisorio. Questo dispositivo è in sconto su Amazon: da 529,00€ lo pagherete solo 499,00€ ma le spese di spedizione saranno incluse nel prezzo del device. Ciò implica che non dovrete sborsare un singolo centesimo per portarvelo a casa. Non di meno, il sito di e-commerce vi darà la possibilità di riceverlo a casa vostra (o presso un luogo da voi designato) entro pochissime ore e, se non siete spesso nella vostra abitazione, potrete scegliere di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Google Pixel 7a: Best Buy a meno di 500€

Il Pixel 7a è uno smartphone sensazionale che, come detto, viene venduto e spedito da Amazon; avrete diritto anche al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Ciò significa che, in caso di gravi problematiche, potrete anche chiamare il sito per farvi restituire il device o farvelo sostituire con un altro modello identico. Ad ogni modo, avrete accesso a ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte, con il supporto logistico di Amazon. Se il prezzo vi sembra troppo elevato comunque, potrete anche scegliere di dilazionare l’importo in comode rate con il servizio esterno di CreditLine di Cofidis.

Google Pixel 7a è un flagship eccezionale che viene venduto però, ad un prezzo da midrange; è identico al fratellone Pixel 7 ma presenta, rispetto a quest’ultimo, pochissime rinunce. Ha un processore Google Tensor G2 di seconda generazione, un display OLED da 6,1 pollici con cornici sottili e una selfiecam eccezionale e ha due fotocamere premium che girano video in 4K di qualità cinematografica: a soli 499,00€ questo è il miglior midrange di punta presente su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.