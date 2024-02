Google Pixel 7a: a soli 379€ è un BEST BUY assoluto

Il meraviglioso Google Pixel 7a è in super sconto su Amazon con spese di spedizione comprese nel costo del prezzo. Lo trovate al prezzo speciale di soli 379,00€ su Amazon, IVA inclusa e c’è perfino la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Cosa aspettate? Fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata; a questa cifra infatti, è da prendere al volo ma non pensateci troppo. Costa poco ma è imperdibile; con il noto portale di e-commerce americano poi, godrete di tanti vantaggi esclusivi. Fate presto e non pensateci troppo. Il modello in questione è quello in colorazione grigio antracite e presenta ben 128 GB di memoria interna, non espandibile mediante microSD.

Altresì, sappiate che si potrà dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile con tassi agevolati) ma anche in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Costa poco, è vero ma offre tanto; c’è perfino il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può usufruire della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Google Pixel 7a: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Google è un vero best buy; presenta uno schermo OLED con refresh rate da 90 Hz, risoluzione FullHD+ e molto altro ancora. Le cornici sono sottili e contenute e c’è il fingerprint sotto il pannello. La selfiecam, incastonata in un foro di piccole dimensioni, realizza autoscatti e videocall in alta qualità. Ottimo il comparto fotografico con un sensore da 64 Megapixel avanzato che gira video in 4K HDR super risoluti.

Pixel 7a viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 379,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Correte a prenderlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.