Google Pixel 7a: a soli 379€ è il miglior midrange da comprare OGGI

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso midrange del colosso di Mountain View, il potentissimo Google Pixel 7a, viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce a soli 379,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Pensate che è un costo irrisorio per un terminale del genere, dotato di specifiche tecniche assurde e di un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Fate presto perché a questa cifra è un super best buy irrinunciabile. Il modello in sconto è quello in colorazione “grigio antracite” e vanta 128 GB di memoria interna, non espandibile mediante microSD. Anche se costa quanto un mediogamma, ha la scheda tecnica di un’ammiraglia esclusiva. Non lasciatevelo sfuggire, dunque.

Google Pixel 7a: il midrange da comprare oggi su Amazon

Il Pixel 7a di Google è un midrange potentissimo dotato di un processore Google Tensor G2 coadiuvato da un modem 5G, da 128 GB di memoria interna e dall’intelligenza artificiale. Il comparto fotografico è all’avanguardia con un sensore evoluto da 64 Megapixel che gira video in 4K di qualità cinematografica e scatta immagini stupende anche al buio. Ha la porta USB Type-C e assicura la ricarica veloce e, a proposito, la batteria dura un giorno intero con una singola carica. Lo schermo è un pannello da oltre 6,4 pollici FullHD+ con refresh rate da 90 Hz, cornici sottili e un foro singolo per la selfiecam. Non manca il fingerprint allocato sotto il display. Completa l’hardware un chip Titan M per la sicurezza dei dati degli utenti.

Con un prezzo di soli 379,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, non potete lasciarvelo sfuggire; fatelo vostro adesso ma non pensateci troppo. A questa cifra è un super best buy senza paragoni e senza rivali.

