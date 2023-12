Google Pixel 7a a soli 133€ al mese per 3 mesi da Unieuro

Il Google Pixel 7a rientra tra le migliori offerte del Sottocosto Unieuro. Fino al 16 dicembre è in vendita a soli 399,90€, nuovo minimo storico per il medio gamma di Google, con la possibilità di pagarlo in 3 rate da 133,30€ al mese senza interessi con Klarna o PayPal. Ecco il link all’offerta.

Pixel 7a è uno dei migliori smartphone medi di gamma disponibili oggi sul mercato. Il suo principale punto di forza è la fotocamera, di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza, così come i 5 anni di aggiornamenti software e sicurezza garantiti dall’azienda di Mountain View.

Google Pixel 7a in sconto del 19% sul sito di Unieuro

Il nuovo medio gamma di Google, presentato nella primavera di quest’anno, è un best buy assoluto. A livello di caratteristiche, si può considerare a tutti gli effetti un Pixel 7 in versione ancora più compatta. Su tutti spicca il comparto camere, con una cam principale da 64 megapixel (più apertura focale f/1.89 e stabilizzazione ottica), un’ultra-grandangolare da 13 megapixel con apertura f/2.2 e campo visivo di 120°, più una camera anteriore da 13 megapixel con apertura f/2.2 e campo visivo da 95°.

Un altro fiore all’occhiello è il software, molto piacevole da usare, con ogni probabilità il migliore nell’universo Android. A questo si aggiungono i 5 anni di aggiornamenti sia sul piano software sia sul piano della sicurezza.

Infine, è un telefono completo a livello di connettività, dove troviamo il supporto alle reti 5G, alla tecnologia eSIM, al Wi-Fi 6E, al Bluetooth 5.3 e all’NFC. Inoltre è presente il connettore USB-C 3.2 Gen 2, con il supporto a GPS, Google Pay e Android Auto.

Google Pixel 7a è in offerta a 399,90€ su unieuro.it, il prezzo più basso di sempre per questo smartphone. Oltre al pagamento a rate senza interessi, è possibile beneficiare delle spese di spedizione gratuite.

