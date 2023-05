Google Pixel 7a a 472€ sembra FOLLIA, ma è tutto vero: ecco dove trovarlo

Appena uscito, Google Pixel 7a è lo smartphone del momento. Medio di gamma premium con caratteristiche tecniche eccezionali. Un device che soddisfa gli amanti della pura esperienza Android, ma non solo. Uno device curato in ogni dettaglio, dal display OLED con refresh rate da 90Hz fino all’eccezionale comparto fotografico.

Nonostante sembri impossibile, c’è già possibilità di portarlo a casa a ottimo prezzo, rispetto a quello di listino. Attualmente, grazie a un’ottima occasione eBay basta completare l’ordine al volo per accaparrarselo a 472€ circa appena con spedizioni veloci e gratuite. Acquisti in totale sicurezza, grazie alla Garanzia Cliente eBay.

Un dispositivo elegante e raffinato: il suo design è iconico e inconfondibile. Il suo cuore pulsante, il processore proprietario Google Tensor G2 è abbinato a 8GB di RAM e ben 128GB di storage interno. Il mix perfetto per ottenere prestazioni eccezionali in qualsiasi contesto: dalla banale navigazione Web fino a giochi impegnativi, editing di foto e video e non solo. Inoltre, il chip di sicurezza Titan M2 si occuperà di tenere al sicuro tutti i tuoi dati: è stato progettato esclusivamente per questo scopo.

Impressionante il comparto fotografico. I sensori sono coadiuvati da un sistema di rielaborazione di immagine che garantisce risultati mozzafiato in qualsiasi condizione: nemmeno la luce scarsa sarà un problema. Eccellente l’autonomia energetica, ma nemmeno la ricarica della batteria sarà un problema: ci pensa il sistema super veloce!

Per finire, un dettaglio assolutamente fondamentale: Pixel 7a, come gli altri modelli della stessa serie, è l’unico progettato direttamente da Google. Questo implica che si tratta degli unici modelli che godono di un sistema operativo, Android, cucito addosso. Dunque, performance sempre perfette, nuove funzionalità in anteprima, ma non solo: un supporto che dura più a lungo nel tempo.

Non perdere l’occasione di fare tuo il device del momento, risparmiando anche: completa adesso l’ordine su eBay, se non è già finito. Lo prendi a 472€ con spedizioni super rapide e gratuite, garantite in pochissimi giorni. Sii rapido: la disponibilità residua è limitata.

