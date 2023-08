Google Pixel 7: solo 599€ per il TOP di gamma più esclusivo

Oggi vi parleremo di uno smartphone di punta unico nel suo genere; è un flagship potente ma compatto, con uno schermo da soli 6,4 pollici ma che presenta, però, cornici contenute e ha una dimensione tascabile. Si tiene benissimo in mano, ha un processore premium di alto livello e gode di un comparto fotografico all’altezza delle aspettative; è un cameraphone sotto mentite spoglie. Non di meno, è realizzato da Google, l’azienda che produce anche il software Android. Ciò implica che il connubio fra hardware e firmware sarà eccellente. Si chiama Pixel 7 e costa solo 599,00€ su Amazon e le spese di spedizione sono comprese nel costo dell’articolo.

Google Pixel 7: prendetelo subito prima che si tardi

A questo prezzo, Google Pixel 7 è veramente invitante; è uno smartphone concerto, con un software pulito e ricco di funzioni. Ciò che lo differenzia dagli altri però, è l’ampio utilizzo dell’intelligenza artificiale. Di fatto, è un traduttore pazzesco per le lingue, riesce a capire ciò che state dettando per trascrivere il tutto negli appunti con precisione, realizza fotografie che sembrano uscite da una reflex professionale e ha una capacità di registrazione video degna di una mirrorless di nuova generazione. Lo schermo OLED da 6,4 pollici con refresh rate di 90 Hz assicura una visione dei contenuti mozzafiato; tutto sembrerà liscio, fluido e risoluto come non mai.

Il processore Google Tensor G2 invece, gestisce senza problemi anche le applicazioni più impegnative e più pesanti; viene coadiuvato dal modem 5G, da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage interno (non espandibile). Non manca anche un chip Titan per la sicurezza dei dati degli utenti e, nel software, troveremo gratuita anche una VPN per navigare senza problemi e senza rischi online. A soli 599,00€ questo Pixel 7 è un vero best buy; lo trovate su Amazon e le spese di spedizione saranno comprese nel costo del dispositivo.

