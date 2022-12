Google Pixel 7: smartphone incredibile per chi cerca il TOP

Se state cercando un nuovo smartphone di punta nel campo Android, ma non volete comunque spendere troppo, abbiamo la soluzione perfetta per voi. Si chiama Google Pixel 7 ed è un prodotto premium dal costo contenuto. Pensate che poi il dispositivo è in sconto su Amazon a soli 611,70€ con spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo. Il suo costo di listino dovrebbe essere di 649,00€, ma grazie alle promozioni del portale di e-commerce americano, si possono risparmiare decine di euro.

Fra le altre cose dobbiamo ricordarvi che avrete la possibilità di dilazionare il pagamento del telefono in comode rate con Cofidis, ma anche di restituire gratuitamente il device entro il 31 gennaio 2023. Non di meno, si può usufruire di una garanzia di ben due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, anche nei festivi, via chat o via telefono.

Google Pixel 7 su Amazon ad un prezzo fuori di testa

Lo smartphone di Google è un cameraphone e un device che non ha nulla da invidiare ai competitor Android e perfino all’iPhone 14 Pro di Apple.

Sotto la scocca batte un processore Google Tensor G2 che rende il device ancora più veloce, efficiente e dinamico in ogni sua operazione. Anche la batteria è eccellente; con la modalità Extreme Battery Saver, l’autonomia del Pixel 7 può raggiungere anche le 72 ore con una singola carica.

Essendo votato all’immagine, il gadget scatterà foto e video incredibili con una qualità e un’attenzione allo skin Tone. Non di meno, i video saranno sempre perfetti con la modalità Cinematic Blur. Inoltre, con il processore Titanie M2, il vostro smartphone sarà sempre protetto e i vostri dati contenuti all’interno saranno sicuri, al riparo da hacker e similari. C’è perfino una VPN di Google One integrata nel sistema. Parliamo poi del display, una stupenda unità da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 90 Hz. A 611,70€ questo è un Best Buy su tutta la linea.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.