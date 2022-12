Google Pixel 7 Pro in PROMO su Amazon: PREZZO RIDOTTO e 12 rate mensili

Il Pixel 7 Pro è, molto probabilmente, il miglior smartphone realizzato da Google da diversi anni. Si tratta di un vero top di gamma, completo e in grado di garantire un’esperienza d’uso al top, sotto tutti i punti di vista.

Lo smartphone, come da tradizione dei dispositivi Pixel e in particolare dei “Pro”, non va quasi mai in sconto. In queste ore, però, Amazon propone un’interessante promozione. Il Pixel 7 Pro è acquistabile al prezzo scontato di 836 euro invece di 899 euro.

Si tratta di una sforbiciata al prezzo di oltre 60 euro che rende l’acquisto ancora più conveniente anche considerando la possibilità di acquisto in 12 rate mensili da 69 euro (disponibile per tutti gli account Amazon abilitati agli acquisti a rate). L’offerta è a tempo limitato ed è in esclusiva su Amazon. Per accedervi c’è il link qui di seguito:

Pixel 7 Pro: il top di gamma di Google è in offerta su Amazon

Il Google Pixel 7 Pro non ha punti deboli: è uno smartphone completo sotto tutti i punti di vista e può contare sul SoC Google Tensor G2 in grado di garantire una marcia in più in tutti i contesti di utilizzo. Lo smartphone è dotato di 12 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel e teleobiettivo da 48 Megapixel. La batteria è da 5.000 mAh.

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare il Google Pixel 7 Pro al prezzo scontato di 836 euro invece di 899 euro. Oltre allo sconto di più di 60 euro c’è anche la possibilità di acquisto in 12 rate mensili da 69 euro, senza interessi e costi aggiuntivi di alcun tipo. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.