Google Pixel 7 Pro in offerta Cyber Monday: sconto piccolo, ma c'è

Si sta per concludere la settimana del Black Friday di Amazon e il Cyber Monday non smette di riservarci sorprese anche a poche ore dalla sua conclusione. Google Pixel 7 Pro, l’eccezionale nuovo smartphone della casa di Mountain View, è disponibile in offerta con uno sconto di più di 50 euro sul prezzo di listino. Con spedizione Prime inclusa, venduto e spedito da Amazon.

Google Pixel 7 Pro: un top gamma in offerta, da avere

Il modello in questione è la versione esclusiva Amazon con Android sbloccato, 128GB di memoria interna e colore “Bianco ghiaccio”. Lo smartphone di per sé ti permette di contare su Google Tensor G2, il primo chip progettato dalla compagnia statunitense che ti assicura maggiore velocità, più efficienza e maggior sicurezza.

Grazie alla batteria adattiva il tuo Pixel 7 Pro durerà fino a 24 ore, che possono estendersi fino a 72 se attivi la modalità risparmio energetico estremo. Il tutto per sfruttare al meglio un comparto fotografico che include un teleobiettivo 5x con Zoom ad alta definizione da 30x e un nuovo obiettivo ultragrandangolo con messa a fuoco Macro per assicurarti dettagli nitidi.

Con tecnologie come una VPN integrata, traduzione dal vivo e Cinematic Blur, Google Pixel 7 Pro è un dispositivo eccezionale che ti assicura tutto il meglio di ciò che ha da offrire il colosso della grande G da questo punto di vista. E oggi può essere tuo con uno sconto superiore ai 50 euro: occasione Cyber Monday imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.