Google Pixel Watch, ora si fa sul serio: a breve con Wear OS 3.1

Mentre gli occhi di molti sono evidentemente concentrati sulle novità di Android 13, il Google I/O di maggio e il lancio di Google Pixel 6a, il sempre ben informato @EvLeaks porta un vento di novità pubblicando un leak in cui indica che Google Pixel Watch è ormai alle porte e monterebbe Wear OS 3.1.

Lo screenshot condiviso dal leaker su Twitter è abbastanza eloquente di suo, al punto che lo stesso EvLeaks lo accompagna semplicemente con la frase “Non manca molto”. L’immagine condivisa riporta un prodotto con nome in codice “Pixel Rohan” (aka Google Pixel Watch) con il sistema operativo Wear OS 3.1.

Un leak torna a parlare di Google Pixel Watch con la versione 3.1 di Wear OS

Ci sono alcuni elementi piuttosto interessanti riguardo il sistema operativo potenzialmente disponibile sul device: Wear OS 3.1 non è affatto la nuova versione dell’OS per smartwatch, anzi. La seria Samsung Galaxy Watch4, per alcuni la migliore mai realizzata dal colosso sudcoreano, ha da poco rilascio l’aggiornamento alla versione 3.2 di Wear OS: che lo screenshot condiviso dal leaker faccia riferimento a un device adibito ai test interni con una vecchia versione dell’OS?

Restando nel territorio delle speculazioni e delle indiscrezioni, si ritiene che Google possa “anticipare” il Pixel Watch al Google I/O dell’11 e del 12 maggio per poi lanciarlo definitivamente sul mercato solo parecchi mesi dopo. Il wearable, infatti, dovrebbe arrivare durante il Q3-Q4 di quest’anno assieme alla serie Google Pixel 7.

In attesa di scoprire ulteriori novità sul device, è già una bella conferma scoprire che effettivamente il colosso di Mountain View stia portando avanti il progetto legato al suo smartwatch.