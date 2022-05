Google Pixel 7 Pro avrà una fotocamera sotto il display?

Nelle scorse ore sono stati pubblicati in rete nuovi render CAD che ritraggono Google Pixel 7 Pro in tutta la sua gloria, ma un occhio poco attento e forse troppo concentrato sul nuovo design della fotocamera posteriore potrebbe non aver colto una importante novità (o mancanza?) sul pannello frontale: la fotocamera selfie.

Infatti, com’è possibile notare nell’immagine sottostante, il device ritratto nel render CAD arriva con un design premium del tutto simile a quello della serie Google Pixel 6 ma sprovvisto della fotocamera punch hole centrale che trova posto su Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro.

Google Pixel 7 Pro sarà il primo Pixel con la fotocamera sotto il display?

È possibile che il tanto atteso Google Pixel 7 Pro sarà il primo smartphone del colosso di Mountain View a montare una fotocamera UDC (Under Display Camera)? Purtroppo, la risposta a questa domanda è negativa: in tutta probabilità chi ha realizzato il render CAD ha reputato non necessario inserire la fotocamera punch hole centrale, forse perché non utile alle aziende che utilizzeranno i file CAD per realizzare cover e altri accessori ufficiali – se sei alla ricerca di uno smartphone Android con la fotocamera frontale nascosta sotto il display, prendi al volo l’ottima offerta di Amazon su Samsung Galaxy Z Fold3.

Atteso al lancio durante il Q4 di quest’anno con a bordo Android 13, il nuovo smartphone Google di fascia alta monterà il processore Google Tensor di seconda generazione, un display da 6.7-6.8 pollici leggermente curvo sui lati lunghi, fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di spazio di tipo UFS 3.1; insomma, la stessa scheda tecnica che conosciamo bene su Google Pixel 6 Pro.