Google Pixel 7 Pro a soli 799€ è il BEST BUY del giorno su Amazon

Google Pixel 7 Pro è lo smartphone del momento; si tratta di un device eccezionale realizzato dalla compagnia che produce il software Android. Parliamo di un terminale intelligente, dotato di tecnologie all’avanguardia, di un design unico nel suo genere e di altre caratteristiche da top di gamma. Prima di addentrarci nella sua disamina, dobbiamo ricordarvi che, grazie agli sconti di Amazon, si potrà portare a casa con soli 799,00€ al posto di 899,00€.

Capite bene che lo sconto è elevatissimo per un gadget del genere (pari a 100€ immediati) e avrete accesso alle spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo. Non sono solo questi i vantaggi: dobbiamo ricordarvi che c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare l’intero importo del prodotto in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale. Non di meno, in ultima istanza, vi ricordiamo che ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Google Pixel 7 Pro: top di gamma assoluto

Questo smartphone di casa Google è veramente eccezionale; è dotato di una serie di caratteristiche tecniche incredibili, ha un prezzo di soli 799,00€, è grande e generoso ed ha un sistema operativo coadiuvato dall’intelligenza artificiale. Fra le altre cose, lo schermo è grande da ben 6,7 pollici OLED con refresh rate fino a 120 Hz, dispone del processore Google Tensor G2 di seconda generazione e del chip Titan M per la sicurezza dei dati degli utenti. Si sblocca con l’impronta digitale visto che dispone del fingerprint in-display e ha un comparto fotografico composto da tre sensori all’avanguardia che girano video cinematografici e scattano foto assurde anche al buio.

Google Pixel 7 Pro ha un costo veramente irrisorio per ciò che offre: solo 799,00€ è un super best buy, ma siate veloci. Le scorte potrebbero essere limitate o peggio, l’offerta potrebbe terminare a breve. Fate presto, dunque.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.