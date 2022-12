Google Pixel 7: offerta ESCLUSIVA Amazon, lo sconto c'è (e anche le 12 RATE)

Il rapporto speciale tra Amazon e Google Pixel 7 prosegue. Anche oggi una nuova offerta esclusiva di Amazon, che dopo il modello più grande sceglie di scontare anche il fratello più piccolo proponendo l’acquisto rateale in 12 rate mensili. L’opportunità di pagare in 12 rate non resterà ancora per molto, quindi cogli al volo la speciale promozione prima che termini.

Non appena atterri sulla pagina dell’offerta, aggiungi un segno di spunta accanto a 12 rate mensili di Amazon da, così da selezionare il pagamento rateale anziché quello in un’unica soluzione (attivo di default). Le rate sono a interessi zero e ammontano a 50,99 euro. In più, anche se scegli di pagare a rate, beneficerai dello sconto del 6% applicato oggi, quindi anziché 649 euro il Pixel 7 è tuo a 611,88 euro.

Google Pixel 7, a questo prezzo difficile trovare di meglio

Vero, 600 euro non è di solito il budget destinato a un medio gamma, ma Google Pixel 7 non lo è. Il comparto fotografico, ad esempio, qui è ai livelli più alti, di sicuro il migliore in questa fascia di prezzo. Lo stesso discorso vale per il processore, il Google Tensor G2, che garantisce performance al top in qualsiasi condizione.

Lato software è il migliore del mercato Android insieme al fratello maggiore Pixel 7 Pro, per il semplice fatto che l’esperienza Pixel non può essere pareggiata dagli altri produttori: ultima versione di Android garantita per 5 anni, patch di sicurezza puntuali e in anticipo rispetto alla concorrenza, interfaccia curata da Google in persona per un’esperienza d’uso che soltanto i possessori di un Pixel possono capire. Per quanto riguarda l’autonomia, il Pixel 7 riesce a coprire senza particolari problemi un’intera giornata, anche sotto stress (ricarica rapida a 30W).

Approfitta dell’offerta esclusiva di oggi di Amazon sul Google Pixel 7, tuo a 611 euro invece di 649 euro, e soprattutto in 12 comode rate da 50,99 euro al mese.

