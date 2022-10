Google Pixel 7, la vera alternativa ad iPhone 14

Scrivo su questo sito da un paio di anni e nonostante qualche piccola parentesi fatta per testare qualche dispositivo, sono sempre stato un utente Apple. Ho usato quotidianamente iPhone, iPad per scrivere articoli, Mac fissi e portatili, ma anche altri gadget del colosso di Cupertino.

Apprezzo i prodotti della mela da così tanto che quasi non mi ricordo neanche più la data di inizio del tutto, e ammetto che in questo 2022, complici alcuni disastri nell’azienda, ho cominciato a guardarmi intorno. Oramai i brand stanno lavorando per “ecosistemi” e questo mi rende più che felice.

Google Pixel 7: la bellezza di un’ecosistema

Ciò di cui ha bisogno oggi un utente come me è proprio un ecosistema valido che sappia spaziare fra computer, telefoni, cuffie, tablet e perché no, anche i gadget per la smart home. Ci sono i prodotti di Huawei, quelli di onore, quelli di Xiaomi e ovviamente quelli di Samsung. È tutto molto bello, ma mettiamo caso che io sia una persona molto esigente, quasi fastidiosa. Come fare quindi per accontentare un cliente viziato dalla mela come me?

Può sembrare una domanda stupida ma in realtà sto scoprendo anche se la stanno ponendo in tantissimi. Sono tanti gli utenti Apple ci vorrebbero provare qualcosa di nuovo, ma anche qualcosa di affidabile, completo e sappia regalare un’esperienza Premium dal punto di vista Android.

Chi come me si è posto queste riflessioni, oggi ha una bella alternativa davanti ai suoi occhi. Stiamo parlando di Google Pixel 7, un ammiraglia Premium che costa solo 649,00€ su Amazon, ma che è il rivale, in tutto e per tutto, di un iPhone 14.

L’ecosistema Google si sta facendo sempre più interessante che spazia tra i device per la smart home ai telefoni, ai Chromebook, alle cuffiette e a breve anche al mondo dei tablet. Non dobbiamo però dimenticare il fatto che il colosso di Mountain View non è famoso solo per l’hardware, ma anche e soprattutto per il software.

Suvvia, quanti sono i programmi di Google che usiamo quotidianamente, per lavoro o per svago? Tantissimi, vero? Ecco perché comprare un Pixel equivale a portarsi a casa un iPhone 14 by Google, ovvero un prodotto dove il comparto hardware si fonde perfettamente con il software dando vita a un dispositivo unico nel suo genere. Lo trovate qui, pronto per voi e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del device.

