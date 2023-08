Google Pixel 7 in offerta al MINIMO STORICO su Amazon: bastano 485€

Il Google Pixel 7 è ora disponibile con una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 485 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone di Google, sempre più punto di riferimento del mercato. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Il modello in offerta è una versione importata dal Regno Unito. L’acquisto è sicurissimo in quanto il venditore è Amazon UK.

Google Pixel 7 in offerta al minimo storico su Amazon: è un best buy

Il Google Pixel 7 è uno smartphone veloce e completo: tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,3 pollici a cui si affianca il SoC Google Tensor G2, supportato da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage. Si tratta di una combinazione ideale per ottenere prestazioni eccellenti, sotto tutti i punti di vista.

Lo smartphone di Google è dotato di una doppia fotocamera posteriore e del sistema operativo Android 13, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile direttamente da Google. Da segnalare la presenza del lettore di impronte digitali sotto al display, del chip NFC e del supporto Dual SIM.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 7 al prezzo scontato di 485 euro. Si tratta dell’occasione giusta per completare l’acquisto di uno smartphone completo, veloce e sempre più attuale.

Il modello proposto in offerta da Amazon.it è venduto da Amazon UK. Si tratta di una versione import, liberamente utilizzabile in Italia. Nel costo d’acquisto è inclusa la copertura per eventuali costi di importazione. Per accedere subito all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.