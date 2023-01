Google Pixel 7: il TOP di gamma Android dal prezzo LOW-COST

Se state cercando uno smartphone Android top di gamma dal prezzo contenuto, abbiamo una soluzione semplicemente unica che farà al caso vostro. Parliamo del Google Pixel 7, un device pazzesco, leggero, compatto (per quanto sia assurdo definirlo “compatto” con un pannello da 6,4″, ma i nuovi standard sono questi), velocissimo, dotato di funzionalità smart di nuova generazione e con un processore Google Tensor sviluppato in casa (con l’aiuto di Samsung) che rende il dispositivo sempre fluido e prestante. Girovagando su Amazon abbiamo osservato che il telefono in questione presenta un costo di soli 603,90€ al posto di 649,00€. Il risparmio è davvero elevato e sappiate che le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel prezzo.

Unitamente a ciò, sappiate che c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare il pagamento del telefono in comode rate con Cofidis e in più vi è l’assistenza di due anni con garanzia al seguito. Gli esperti del sito saranno sempre pronti ad aiutarvi, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte.

Google Pixel 7: non chiamatelo midrange

Il costo potrebbe indurci in errore, ma no: non è un mediogamma. Questo è un telefono di fascia alta davvero eccezionale, che non ha nulla da invidiare ad un top o ad un’ammiraglia next-gen.

È un dispositivo che è dotato di un processore Google Tensor di seconda generazione, di un pannello OLED da 6,4 pollici con refresh rate da 90 Hz che si vede benissimo in ogni condizione di luce.

Ci sono 6 GB di memoria RAM e lo storage è da 128 GB; la colorazione in sconto è quella bianco ghiaccio con la barra in alluminio. Esteticamente è molto maneggevole e la batteria garantisce un giorno di utilizzo con una singola carica, ma sappiate che si adatterà alla vostre esigenze. A 603,90€ è il flagship da acquistare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.