Google Pixel 7: il suo prezzo CROLLA su Amazon

Il prezzo del Google Pixel 7 continua a scendere inesorabilmente su Amazon. Per chi non lo conoscesse, questo è il nuovo device di punta dell’OEM di Mountain View, un dispositivo che sfida i top di gamma Android e iOS con un prezzo davvero concorrenziale. Di base costerebbe 649,00€ ma oggi lo potete portare a casa a soli 621,20€ con spese di spedizione gratuite e incluse nel costo del device.

Si tratta di un bel risparmio, pari al 4% sul prezzo di listino, per un prodotto che è arrivato in commercio da neanche un mese. Questo gioiellino infatti, insieme al suo fratellone Pixel 7 Pro, fa parte della line-up di ammiraglie di BigG e sta ricevendo elogi su elogi da parte di tutti i recensori mondiali.

Google Pixel 7: un vero affare a questo prezzo

Non è difficile capire perché per noi questo Pixel 7 è il Best Buy del giorno. In primo luogo, grazie al processore Google Tensor G2 presente a bordo, il telefono è veloce, reattivo ed efficiente come mai prima d’ora. Inoltre è un chip pensato soprattutto per le massime prestazioni sul lato fotografico e video. La sua qualità in questi fronti è paragonabile a quella di iPhone 14 Pro.

Grazie alla batteria adattiva, lo smartphone può avere un’autonomia che supera le 24 ore e con le varie modalità di risparmio energetico, la cella energetica può spingersi anche fino a 72 ore.

Sempre parlando di fotocamere, non possiamo non citare la feature “Real Tone” che serve per realizzare immagini e ritratti con un’alta fedeltà cromatica e con un incarnato della pelle super realistico. I video si possono girare perfino in modalità Cinematic Blur. Il software viene coadiuvato da un’ottima AI che si arrichisce di nuove opzioni ad ogni aggiornamento.

Il display è nitido, risoluto, presenta colori intensi e gode di un refresh rate di 90 Hz. La dimensione del pannello è di 6,4″ mentre quella del Pixel 7 Pro è di 6,7 pollici (e ha il refresh rate a 120 Hz). Unica differenza rilevante fra i due device è la presenza di una terza lente aggiuntiva per gli scatti/video zoom in tele.

Questo smartphone è un gioiello, ma fate in fretta. A questo prezzo (621,60€) potrebbe andare a ruba; siate veloci.

