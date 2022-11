Google Pixel 7 è il TOP di gamma che sfida iPhone 14 Pro (-6%)

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone davvero eccezionale, potente e incredibilmente versatile. Si tratta del Pixel 7 di Google, un top di gamma dal prezzo low cost che però oggi, grazie agli sconti pazzi di Amazon, si porta a casa a soli 610,06€ al posto di 649,00€. Le spese di spedizione sono sempre gratuite per i membri possessori di un account Amazon Prime, ma i vantaggi non finiscono qui.

Non dimenticate che potrete usufruire della possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e di ben due anni di garanzia con tanto di assistenza tecnica attiva tutti i giorni, anche nei festivi, dalle sei a mezzanotte. Insomma, le premesse sono tutte ottime, ma perché preferirlo ad un iPhone 14 Pro?

Google Pixel 7: un top di gamma eccezionale

In primo luogo, per rispondere a questa domanda occorre fare un chiarimento. iPhone conviene comprarlo solo se si possiede un’ecosistema Apple. In caso contrario, allora Pixel 7 sarà sicuramente la migliore scelta che possiate fare oggi in commercio. Costa pochissimo per quello che offre, ed è un cameraphone di tutto rispetto con lenti eccezionali, display nitido e meraviglioso e realizzato con cura. Fra le altre cose dobbiamo citare anche la presenza della ricarica wireless.

Sotto la scocca batte un cuore Google Tensor di seconda generazione, coadiuvato da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage. La versione in sconto è quella nera, ma è disponibile anche in White e in Lime. La barra delle fotocamere è in alluminio e riprende in frame satinato sul lato. Posteriormente quindi troviamo anche il logo dell’azienda e sotto la porta USB Type-C per la ricarica del device.

A soli 610,06€ è un prodotto meraviglioso che sfida iPhone sul fronte fotografico. I test visti in rete parlano chiaro: il Pixel riesce a competere senza problemi e i risultati ottenuti sono anche superiori a quelli del melafonino.

