Google Pixel 7: costa POCHISSIMO su Amazon (-6%)

Il Google Pixel 7 è uno degli smartphone più chiacchierati dell’ultimo periodo. Vanta un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Il costo di listino è di 649,00€ ma oggi, grazie alle promozioni di Amazon, potrà essere vostro a soli 610,81€. La transazione poi avverrà all’interno del sito stesso. Il device infatti è venduto e spedito da Amazon e gode della massima garanzia che si possa immaginare. Oltre a quella del costruttore infatti, il colosso di Jeff Bezos garantisce due anni di assistenza gratuita e completa, forse la migliore che si sia mai vista sul mercato (ed è totalmente gratuita per gli abbonati alla piattaforma). I tecnici vi aiuteranno – in caso di guasto o per qualsiasi dubbio – tutti i giorni, anche nei festivi, dalle sei a mezzanotte.

Fra le altre cose citiamo anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate mensili, ma c’è da dire che a questo prezzo è un’occasione che non potete lasciarvi sfuggire. Solo 610,81€ per un top di gamma assoluto (uscito da neanche un mese, tra l’altro), è qualcosa di unico al mondo.

Google Pixel 7: che grande offerta su Amazon

Lo smartphone di Google è un’ammiraglia incredibile, con delle fotocamere da paura che sono in grado di essere equiparate senza problemi a quelle dei rivali più blasonati, iPhone 14 Pro compreso. Sotto la scocca c’è un potente processore Google Tensor G2 coadiuvato da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage, ma ci sono tanti modi per aumentare lo spazio interno sfruttando il cloud, anche quello di Google Foto stesso.

Fra le altre cose dobbiamo citare la scocca in vetro e alluminio che abilita la ricarica wireless, l’autonomia al top grazie alla batteria che si adatta ai vostri utilizzi e alle vostre abitudini e lo schermo da 6,4 pollici con refresh rate di 90 Hz. Insomma, un top di gamma in tutto e per tutto, al costo di un telefono di fascia media economico. Solo 610,81€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.