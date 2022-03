Google Pixel 7: un concept lo immagina con un design da urlo

Dopo il concept di inizio mese su Google Pixel 7 Pro che ci aveva mostrato come potrebbe apparire il nuovo top di gamma una volta presentato ufficialmente, in queste ore il designer Technizo Concept ha presentato un concept di Google Pixel 7 in collaborazione con i colleghi di LetsGoDigital.

In base ai dettagli pubblicati in queste ore, notiamo che l’atteso device di Google è stato immaginato con un design che ricalca perfettamente le ultime indicazioni di cui si è molto discusso negli scorsi mesi.

Un concept immagina il design di Google Pixel 7: che ve ne pare?

Proprio come Google Pixel 6, anche il concept del nuovo modello ripropone lo stesso pannello flat; sembra, però, che in questo caso il designer abbia deciso di introdurre cornici molto più ottimizzate di quelle che troviamo attualmente sul modello “valilla” – si spera che il team di Google prenda spunto da questo concept.

Il retro, proprio come avevano mostrato i primi render CAD, presenta la stessa barra della fotocamera ma in questo caso con una importante novità: invece di essere “poggiata” sul telaio, in questo caso si estende fino al frame laterale del telefono quasi ad abbracciarlo. È ben visibile una fotocamera con doppio sensore spostato a sinistra e il flash LED sul versante opposto: si tratta di un piccolo ritocco del design che sinceramente apprezziamo rispetto quello attualmente disponibile sulla serie Google Pixel 6.

Scheda tecnica Google Pixel 7 (RUMOR)

Venendo alle specifiche tecniche, è probabile che il nuovo smartphone di Google arriverà con uno schermo OLED da 6.3 pollici e una fotocamera punch hole centrale; non dovrebbero esserci grosse novità da questo punto di vista – il display di Google Pixel 6 è leggermente più grande -, ma sarebbe una bella notizia se il pannello avesse una frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Per quanto riguarda l’hardware, invece, non dovrebbero esserci sostanziali differenze rispetto il rumor che vedeva l’introduzione di un nuovo modello di chip Google Tensor abbinato a 8 GB di RAM, 128 GB di spazio interno, chip 5G realizzato da Samsung, una batteria da 4620 mAh con ricarica rapida da 21W e Android 13.

Quando arriverà Google Pixel 7

In assenza di informazioni ufficiali per quanto riguarda la presentazione della serie Google Pixel 7, le ultime indiscrezioni pubblicate in rete indicano che potrebbe arrivare con un mese di anticipo rispetto all’attuale generazione. Di certo ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi, ma tendenzialmente si guarda all’ultima settimana di settembre.