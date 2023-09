Google Pixel 7 (128 GB): meno di 515€, OFFERTA LAMPO, corri a prenderlo

Il meraviglioso Google Pixel 7 oggi si trova in super sconto su Amazon ad un prezzo veramente stracciato; il dispositivo infatti, che di per sé è già molto conveniente, si porta a casa con soli 514,25€, spese di spedizione incluse. A questa cifra è difficile trovare di meglio, anche perché considerate che il Pixel 7a, il midrange della compagnia, costa soltanto pochi euro di meno. Insomma, non lasciatevi sfuggire questa fantastica promozione e fate vostro il terminale di BigG prima che terminino le scorte disponibili. Il modello in questione vanta 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, è in colorazione “verde cedro” ma è disponibile anche in bianco ghiaccio e in nero ossidiana. Quale sarà la vostra preferita?

Google Pixel 7: il miglior smartphone da comprare oggi

Questo smartphone di Google è un vero best buy; viene venduto e spedito da Amazon pertanto non dovrete spendere soldi aggiuntivi per portarvelo a casa. Volendo, c’è la consegna celere presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano e c’è anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Si può dilazionare l’importo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Non lasciatevi sfuggire questa fantastica occasione per portarvi a casa uno dei top di gamma più venduti dell’ultimo anno a soli 514,25€, spese di spedizione incluse.

Il Google Pixel 7 dispone di un processore Google Tensor G2 di ultima generazione, coadiuvato da un modem 5G, da 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e presenta anche un chipset Titan per la sicurezza dei dati degli utenti. A proposito, il fingerprint è posto sotto il display OLED da 6,4 pollici FullHD+ con refresh rate di 90 Hz. La batteria dura tantissimo e si ricarica in fretta; a soli 514,25€ è da comprare al volo, siate veloci perché le scorte potrebbero terminare a breve, o peggio, l’offerta potrebbe finire da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.