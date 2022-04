Google Pixel 6a: sarà il miglior medio gamma con queste specifiche?

Dopo il passaggio di Google Pixel 6a presso l’FCC, in queste ore abbiamo l’opportunità di scoprire quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche complete del nuovo device di Google.

Geekbench ha già mostrato di cosa sarà capace Google Pixel 6a, e oggi il noto leaker Yogesh Brar ha pubblicato cosa dovrebbe offrire una volta pronto al lancio sul mercato.

Google Pixel 6a: le specifiche tecniche complete rivelate da un nuovo leak

Con tutta probabilità il nuovo medio gamma del colosso di Mountain View monterà un display OLED da 6.62 pollici a risoluzione Full HD+ con fotocamera punch hole centrale e frequenza di aggiornamento a 90 Hz. I render CAD hanno già confermato che, almeno per quanto riguarda il design, il nuovo modello sarà in tutto e per tutto identico (per non dire uguale) a Google Pixel 6. Secondo Brar l’azienda avrebbe introdotto il sensore Sony IMX355 da 8 MP per la fotocamera frontale, mentre sul retro la barra orizzontale dovrebbe montare un sensore Sony IMX363 da 12.2 MP e un sensore ultra grandangolare Sony IMX386 da 12 MP.

Sotto la scocca è ovviamente atteso il processore Google Tensor di prima generazione, lo stesso che troviamo su Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, mentre come sistema operativo sarà evidentemente presente Android 12 possibilmente aggiornato al Feature Drop di giugno. Oltre a una batteria da 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W, ci sono chiare indicazioni che il device dovrebbe montare 6/8 GB di RAM con 128 GB di spazio interno.

Quando sarà disponibile?

Difficile dire con esattezza quando il device sarà disponibile all’acquisto, ma è quasi scontato che l’azienda presenterà ufficialmente lo smartphone durante il Google I/O dell’11 e 12 maggio. Con tutta probabilità in quell’occasione la compagnia svelerà il prezzo di vendita del device e almeno la disponibilità iniziale per il mercato interno.