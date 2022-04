Google Pixel 6a passa da Geekbench: non chiamatelo "medio gamma"

Torniamo a parlare di Google Pixel 6a, lo smartphone di fascia media atteso al lancio durante il Google I/O di maggio, in quanto in queste ore sono stati svelati i risultati del device di Google a seguito del suo passaggio su Geekbench.

Com'è possibile notare nelle immagini sottostanti relative alla prestazioni dello smartphone sulla popolare piattaforma di benchmark, con tutta probabilità Google Pixel 6a sarà un vero e piccolo mostro di potenza.

Google Pixel 6a passa da Geekbench con risultati a dir poco sorprendenti

Infatti, comparando i dati con il fratello maggiore Google Pixel 6, intuiamo che Pixel 6a sarà molto più che un “semplice smartphone medio gamma”: i risultati in single core e multi core parlano rispettivamente di 1050 e 2833, leggermente superiori a quelli registrati invece che Google Pixel 6 utilizzando la stessa versione di Geekbench

I risultati svelano inoltre alcune altre interessanti informazioni per quanto riguarda l'hardware del device: è quasi certo ormai che anche Google Pixel 6a monterà il processore proprietario Google Tensor, in questo caso accompagnato da 6 GB di memoria RAM – leggermente inferiore rispetto gli 8 GB di RAM che troviamo invece su Google Pixel 6.

La serie Pixel A di Google è sempre stata un punto di riferimento della fascia media: se i risultati registrati su Geekbench dovessero rivelarsi veritieri – non abbiamo nessun elemento a dimostrazione del contrario -, è molto probabile che Google Pixel 6a rappresenterà la migliore soluzione per gli utenti alla ricerca di un device economico in grado di garantire un'esperienza di utilizzo da smartphone di fascia alta.

Scheda tecnica (RUMOR)

Secondo gli ultimi rumor è molto probabile che Google Pixel 6a verrà annunciato durante il Google I/O di maggio con un display AMOLED da 6.2 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e fotocamere punch hole centrale, una batteria da 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W, Android 12 e un comparto fotografico simile a quello di Pixel 6.