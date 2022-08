Google Pixel 6a, arriva il primo update ma non convince: i dettagli

Dopo l’interessantissimo rumor che vede il potenziale arrivo di un Google Pixel 7 Ultra, torniamo con i piedi per terra in quanto il colosso di Mountain View ha pubblicato il primo aggiornamento software per il tanto chiacchierato medio gamma Google Pixel 6a.

Considerando le primissime informazioni condivise in rete da chi ha già avuto modo di mettere le mani sul successore del Pixel 5a, il medio gamma di Google sta ricevendo le patch di sicurezza di giugno e poco altro.

Google Pixel 6a riceve il primo aggiornamento con le patch di sicurezza di giugno

Solitamente Google e Samsung sono i migliori OEM del settore per quanto riguarda il supporto software – addirittura il colosso sudcoreano sta già rilasciando le patch di agosto per alcuni suoi smartphone -, ma non si sa bene per quale motivo il medio gamma del colosso USA stia ricevendo un firmware che non introduce le patch del mese di luglio ma bensì quelle di giugno.

Il firmware SD2A.220601.003, infatti, porta le patch di due mesi fa saltando invece quelle di luglio ovviamente già presenti da diverse settimane per la serie Google Pixel 6. Il piccolo passo falso fatto dal team di sviluppo di Google potrebbe essere un unicum isolato: in tutta probabilità il medio gamma riceverà le patch di sicurezza di agosto già a partire da questa settimana quando saranno rilasciate per tutti i Pixel compatibili.

Restando in tema di smartphone del colosso USA, vi segnaliamo l’interessante offerta Amazon per il bundle Google Pixel 6a + Pixel Buds A-Series a un prezzo davvero niente male.

