Google Pixel 6a: LUI è il mediogamma da comprare

In questi giorni abbiamo monitorato un po’ il Google Pixel 6a, uno smartphone di fascia media che ci è piaciuto tantissimo nell’utilizzo quotidiano perché vanta caratteristiche di punta ad un prezzo contenuto. Lui è il vero medio gamma da comprare; lasciate perdere gli altri che puntano tutto sull’estetica o su elementi che poi non servono nell’uso quotidiano, senza contare poi che pixel 6a si trova in sconto su Amazon a 552,29€ con spedizione gratuita per i possessori di Amazon Prime e in omaggio riceverete pure un paio di auricolari Bluetooth di ultima generazione.

Mica male se pensate che a questa cifra riportata a casa ben due prodotti eccellenti. Poi dobbiamo ricordarvi che lui è la vera alternativa al Nothing Phone (1) che costa leggermente meno ma le sue caratteristiche non sono in grado di soddisfare gli utenti più esigenti, cosa che invece il Pixel riesce a fare.

Google Pixel 6a: cosa può fare?

Il dispositivo di Google presenta un processore sviluppato internamente in casa che è eccellente sul fronte fotografico e anche delle prestazioni lato gaming. Il chip “made by Google“ si chiama Tensor ed è stato utilizzato per la prima volta sul Pixel 6, un top di gamma in tutto e per tutto che è uscito sul mercato pochi mesi or sono.

Tornando al midrange in questione, dobbiamo ricordarvi che ci sono due fotocamere di altissimo livello capaci di girare video in 4K e di realizzare fotografie degne di una macchina fotografica professionale. Il merito sta nel software di Google che, in combinata con le lenti di alto livello, garantisce una fedeltà cromatica, una pasta dell’immagine è una qualità complessiva degna di un iPhone 13 Pro, ma ad un costo decisamente più contenuto.

Noi ci sentiamo di consigliarvelo perché, oltre ad avere un omaggio al momento dell’acquisto (le cuffiette Bluetooth di Google) , dispone di tutte le garanzie offerte dal noto portale di Amazon: citiamo la consegna veloce gratuita il 24 o 48 ore, la possibilità di usufruire della garanzia per ben due anni e l’assistenza clienti attiva tutti i giorni fino a mezzanotte. Questo vuol dire che in caso di problemi, vi basterà chiamare il supporto di Amazon e dei tecnici qualificati saranno pronti ad assistervi ed aiutarvi al meglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.