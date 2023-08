Google Pixel 6a: il miglior mediogamma del momento ad un prezzo WOW su Amazon

Google Pixel 6a è uno dei migliori mediogamma che ci siano in circolazione; il dispositivo, complice il prezzo bassissimo registrato oggi su Amazon (solo 359,00€, spese di spedizione incluse), è il best buy più assurdo che si possa prendere dal portale di e-commerce. Capite bene: questo è un top di gamma in tutto e per tutto che, anche se è uscito da un anno in commercio, è ancora validissimo poiché dispone di una scheda tecnica all’avanguardia che non ha rivali (o quasi). Sono tanti i motivi per cui comprarlo quindi: costo irrisorio, vantaggi esclusivi con Amazon, processore top, schermo risoluto, batteria che dura tantissimo e comparto fotografico superiore alle aspettative. Se siete interessati compratelo adesso perché non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili; siate veloci.

Google Pixel 6a: il midrange perfetto per tutti

Partiamo dallo schermo: qui abbiamo un bellissimo pannello OLED da 6,1 pollici con cornici ridotte e con un singolo foro per la selfiecam; si sblocca con il dito mediante un velocissimo sensore per le impronte digitali posto sulla parte inferiore dello schermo. C’è l’Always On Display per la visualizzazione rapida delle notifiche, dell’orario e di altre informazioni chiave. Il processore invece, è l’ottimo Google Tensor G1 di prima generazione che, coadiuvato da 6 GB di RAM e dall’intelligenza artificiale, fornisce prestazioni incredibili in ogni contesto; dall’ambito fotografico al gaming, dall’utilizzo social a quello più canonico.

Non di meno, la batteria assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica e, a proposito, sappiate che questa è una cella adattiva; in poche parole ciò implica che il telefono si adatterà alle vostre esigenze senza il minimo problema, imparando i vostri utilizzi e le vostre abitudini, così da aumentarne l’autonomia. Google Pixel 6a è un gadget veramente intelligente; è molto più di un semplice smartphone. Lo trovate su Amazon a soli 359,00€, spese di spedizione incluse.

