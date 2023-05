Google Pixel 6a: il mediogamma da comprare OGGI su Amazon

Google Pixel 6a è lo smartphone Android del momento; è un telefono di fascia media veramente eccezionale, dotato di caratteristiche uniche che lo rendono un Best Buy anche al prezzo di listino (459,00€). Tuttavia, grazie agli sconti di Amazon, potrà essere vostro con un costo quasi ridicolo: solo 346,00€ e le spese di spedizione saranno comprese nel prezzo. Ciò implica che il telefono arriverà a casa vostra entro pochissimi giorni dal momento dell’acquisto e che, volendo, potrete anche farvi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Capite bene che i modi per portarvelo a casa ci sono e sono anche tanti e ora li vediamo di seguito.

In primo luogo però, dobbiamo ricordarvi che c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, che sarete sempre supportati dall’assistenza tecnica di Amazon, sempre attiva, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, per due anni. Inoltre, potrete perfino dilazionare l’importo dello smartphone in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Cosa volere di più, quindi?

Google Pixel 6a: il miglior midrange del momento

Questo Pixel 6a è un prodotto eccezionale, dotato di uno schermo AMOLED da 6,1 pollici super risoluto, dotato di tecnologie all’avanguardia; c’è un processore Google Tensor G1 di prima generazione che fa girare fluidi tutti i software presenti a bordo del device o scaricabili dal Play Store di Google e, in più, sappiate che a bordo troverete un chip Titan per la sicurezza dei dati degli utenti.

Google Pixel 6a è realizzato dall’azienda che produce anche il software per telefoni, Android. Questo implica che il gadget in questione sarà sempre supportato dalla compagnia e sarà uno dei primi device a ricevere gli update del firmware. Ottimo poi il comparto fotografico. A soli 346,00€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.