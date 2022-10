Google Pixel 6a, il mediogamma che sfida i "grandi"

Ammettiamolo, Google ultimamente sembra essere rinata. Conosciamo tutti l’azienda per i suoi numerosi servizi e siamo sicuri che molti di voi utilizzeranno quotidianamente. Dal classico portale di ricerca a Gmail, passando per Google Maps, Drive, Meet, e molti altri.

Tuttavia non tutti sanno che la compagnia produce anche hardware, spaziando da accessori per la domotica a telefoni, cuffiette e a breve anche tablet. In questo senso rientra a pieno l’offerta di oggi: stiamo parlando del Pixel 6A, un medio gamma davvero interessante per quello che può offrire ad un prezzo decisamente contenuto.su Amazon infatti, si porta a casa 380,16€ nella colorazione bianca, con spese di spedizioni gratuite e incluso nel costo del prodotto. Per noi è il Best Buy della giornata e vi consigliamo seriamente di prendere in considerazione per tantissimi motivi che vedo indichiamo di seguito.

Google Pixel 6a: ottimo è dire poco

Google Pixel 6A infatti, costa poco ma ha un processore di punta, il Tensor di prima generazione. C’è il modem 5G e ci sono 128 GB di memoria interna e 6 GB di RAM. Non lasciatevi abbindolare dai meri numeri; questo telefono gira sempre fluido in ogni operazione. È leggero e si tiene bene in mano, complice un rapporto schermo-cornici fantastico.

Il pannello è un’unità FullHD+ da 6,1” con 60 Hz di frequenza di aggiornamento. La batteria garantisce un giorno e mezzo di uso intenso con una singola carica. La si definisce “adattiva” perché tende a conformarsi all’uso che ne andrà a fare l’utente. Non c’è molto da dire di questo prodotto se non che è semplicemente perfetto per quello che offre; la fascia media è più aggressiva che mai ultimamente e ci sono tantissime soluzioni incredibili differenti per caratteristiche tecniche e design.

A noi Google pixel piace, e anche tanto. Con 380,16€ si porta a casa un midrange che va oltre il suo costo di listino. Ci sono rinunce da fare, è vero, ma non sono così drastiche come si può pensare. Fate in fretta prima che il suo prezzo ritorni a 459 €.

