Google Pixel 6a è il protagonista del Black Friday: QUESTO è il PREZZO GIUSTO

Tra le migliori offerte del Black Friday di Amazon ci sono tantissimi mid-range Android di grande interesse ma un’offerta vantaggiosa come quella riservata al Google Pixel 6a è difficile da trovare. Lo smartphone di casa Google, porta d’accesso alla gamma Pixel, è scontato di 110 euro.

Le offerte per i Pixel sono molto rare e la nuova offerta Amazon per il Black Friday rappresenta, quindi, l’occasione giusta per portarsi a casa lo smartphone. Il Google Pixel 6a viene proposto al prezzo scontato di 349 euro invece di 459 euro. Lo smartphone è venduto direttamente da Amazon e può essere acquistato anche in 5 rate da 69 euro, senza interessi.

Google Pixel 6a: l’Android giusto da comprare nella fascia media è in super offerta per il Black Friday

Il Google Pixel 6a è un concentrato di potenza ad un prezzo davvero contenuto. Lo smartphone può contare sul SoC Google Tensor, lo stesso utilizzato dai Pixel 6 e 6 Pro, che viene supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 4.410 mAh.

A completare le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD oltre ad una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 12,2 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. Lato software, abbiamo Android 13 e una garanzia di un supporto software di lunga durata da parte di Google.

Il Google Pixel 6a è sia il miglior Pixel per rapporto qualità/prezzo che un riferimento assoluto del mercato per chi cerca uno smartphone compatto, tipologia di dispositivi sempre più rara sul mercato di telefonia.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 6a al prezzo scontato di 349 euro invece di 459 euro e con la possibilità anche di optare per l’acquisto in 5 rate senza interessi da 69 euro ciascuna.

