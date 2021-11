Google Pixel 6: un IMPORTANTE update risolverà i problemi

Pixel 6 riceverà presto un importante aggiornamento che migliorerà batteria del dispositivo, il modulo Bluetooth, i dati sull'attività fisica e molto altro ancora.

Google ha da tempo spoilerato l'arrivo di un importante aggiornamento delle funzionalità del widget At a Glance su Android 12 per la serie Pixel 6. La maggior parte si aspettava che sarebbe andato online non appena Android 12 fosse arrivato in maniera stabile, ma sfortunatamente non è stato così. Tuttavia, un nuovo smontaggio dell'APK del codice sorgente del software ha rivelato che le nuove funzionalità potrebbero finalmente essere in arrivo.

9to5Google, in uno dei loro post “APK Insight”, ha divulgato le proprie scoperte dopo aver decompilato l'ultima versione dell'app Android System Intelligence. La versione S10 dell'app contiene una serie di nuove stringhe che descrivono uno “smartspace” aggiornato.

Per ricordare, il widget At a Glance mostra già varie informazioni come meteo, tragitto giornaliero e orario di partenza, avvisi, viaggi e prossimi eventi e promemoria del calendario.

L'ASI sembra replicare tutto e ha anche aggiunto altre informazioni altri, indicando due novità. In primo luogo, At a Glance riceverà diverse nuove funzionalità.

Le nuove funzionalità includono anche un “In un negozio”, un elemento che mostrerà le liste della spesa e le carte fedeltà di Google Pay quando vi trovate in ​​un negozio che le supporta. Questo è apparso per la prima volta con il teaser di Material You di maggio, ma ora potrebbe finalmente arrivare sul mercato.

Tuttavia, non tutte queste nuove funzionalità arriveranno in ritardo. “Timer e cronometro”, ad esempio, sono presenti dal primo giorno di rilascio di Android 12 Beta.

Ma forse l'aggiunta più utile è “Dispositivi connessi” che vi consente di vedere lo stato della connessione e i livelli della batteria per i terminali Bluetooth. I campanelli Nest connessi andranno un po' oltre e visualizzeranno persino un collegamento sulla schermata iniziale al feed in tempo reale.

Inoltre, molte app otterranno l'integrazione con At a Glance, tra cui Google Clock e Sicurezza personale. E, ultimo ma non meno importante, il widget mostrerà un promemoria per quando la torcia è accesa.

