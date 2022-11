Google Pixel 6: SUPER SCONTO per il Black Friday su Amazon

Da oltre un mesto Google ha lanciato i nuovi smartphone top di gamma sul mercato internazionale. Parliamo del Pixel 7 e del Pixel 7 Pro, due ammiraglie premium dal rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Tuttavia, oggi, grazie ai saldi del Black Friday su Amazon, possiamo portare a casa il flagship del 2021, Pixel 6, a soli 549,00€. Capite bene che si tratta di un prodotto meraviglioso, aggiornatissimo, realizzata dall’OEM americano di Mountain View e che presenta specifiche tecniche ancora attualissime.

Fra le altre cose, dobbiamo ricordarvi che, essendo costruito da Google stessa, sarà aggiornato tempestivamente per moltissimi anni.

Google Pixel 6: il Best Buy del giorno

Ammettiamolo: quanti top di gamma del 2021 possiamo comprare oggi a soli 549,00€? Non molti, vero? Il motivo è semplice: sono telefoni ancora eccellenti, veloci, premium, belli da vedere e non solo. Il Pixel 6 poi, è un best buy assoluto fin dal Day One, ma ora diventa “lui” quello da comprare.

Con un processore Google Tensor di prima generazione, costruito per sviluppare al massimo le potenzialità dell’intelligenza artificiale, sappiamo che il device riesce a dare un focus particolare sul comparto fotografico. L’estetica è accattivante, con la grande barra in vetro contenente i sensori fotografici; un elemento discutibile che però dona al dispositivo un look unico e originale.

C’è la ricarica veloce e la batteria è adattiva; questo significa che imparerà a conoscere le vostre abitudini così da far durare il telefono il più a lungo possibile. Le fotocamere poi, realizzano video meravigliosi, con una grana e una pasta dell’immagine unica nel suo genere.

A soli 549,00€ questo è il top da comprare oggi, ma siate veloci. Non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibile sul sito. Le offerte del Black Friday terminano domani, ma potrebbe andare Sold Out anche fra poche ore, come è già accaduto in passato in altri occasioni.

