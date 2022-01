Google Pixel 6 Pro vi permette di disabilitare questa funzione

Google Pixel 6 Pro dispone di un nuovo tasto rapido per attivare/disattivare la connettività Ultra-Wideband. Mentre moltissimi utenti muniti di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro sono in attesa dell'aggiornamento cumulativo di dicembre e gennaio a seguito della sospensione decisa da Google per colpa dei numerosi bug che colpiscono la connettività, all'interno del feature drop di dicembre è stato introdotto il toggle rapido per attivare/disattiva la connettività UWB (Ultra-Wideband) sul device di fascia alta.

Google Pixel 6 Pro permette di attivare/disattivare la connettività Ultra-Wideband

Per chi non lo sapesse, la connettività UWB offre il rilevamento estremamente preciso della distanza e del posizionamento spaziale dei dispositivi; inoltre, sempre all'interno dell'aggiornamento di dicembre, la compagnia ha esteso la possibilità di sbloccare le portiere di alcuni modelli di automobili BMW sfruttando la chiave digitale e appunto il chip UWB. Ebbene, gli utenti muniti di Google Pixel 6 Pro possono gestire manualmente l'attivazione/disattivazione della connettività UWB dal pannello Impostazioni > Dispositivi connessi > Preferenze di connessione; la voce UWB, come si può notare dall'immagine sottostante, è disponibile in fondo alla pagina.

Con l'arrivo dell'aggiornamento cumulativo di questo mese la funzionalità verrà estesa a un numero maggiore di utenti, offrendo la libertà di utilizzo a chi ritiene utile o inutile (dipende dai casi) la connettività UWB.

