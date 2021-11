Pixel 6 Pro: l'ottimizzazione del display non è al top

Mano mano che sempre più utenti stanno avendo l'opportunità di acquistare i nuovi Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, iniziano a venire a galla i piccoli problemi che affligge la nuova serie di smartphone di fascia alta.

I consumi di Google Pixel 6 Pro lasciano a desiderare

In queste ore scopriamo che il display di Google Pixel 6 Pro ha dei consumi fuori scala rispetto gli altri modelli, anche in comparazione con il fratello Pixel 6. A scoprirlo è stato Andrei Frumusanu, uno tra gli esperti del sito AnandTech che, durante i test di valutazione di Google Pixel 6 Pro, ha scoperto come il display del nuovo device consumi molta più energia a 60 Hz di frequenza rispetto a quando è impostato a 120 Hz.

Pixel 6 Pro power behaviour, same LFD ambient brightness crap as on the S21 Ultra, however with just utterly absurd power figures. 60Hz also uses more power than 120Hz in brighter environments – it's a big fail.



If you're using the phone in dark environments, skip it. pic.twitter.com/zn9MKWeHsz — Andrei F. (@andreif7) November 2, 2021

“Il comportamento energetico di Pixel 6 Pro, munito della stessa schifezza di sensore di luminosità di S21 Ultra, ha delle cifre di consumi completamente assurde – si legge nel tweet. 60 Hz consumo anche più potenza di 120 Hz in ambienti luminosi: è un grosso fallimento. Se stai usando il telefono in ambienti bui, mettilo da parte.”

Prendendo in considerazione i grafici relativi ai consumi energetici del display di Google Pixel 6 Pro a 120 Hz e 60 Hz in ambienti luminosi o meno, è possibile notare come i consumi schizzino sopra i 900 mW. Prendendo in considerazione i consumi di iPhone 13 Pro Max, uno tra i migliori smartphone attualmente sul mercato, Frumusanu sottolinea come il top di gamma di Apple arrivi a consumare appena 390-430 wM in qualsiasi condizione di luminosità anche quando impostato a 120 Hz.

Non è chiaro se il sample di cui è in possesso l'esperto AnandTech sia fallato o meno, ma sembra che in caso contrario il problema non si potrà risolvere con un semplice aggiornamento software.

