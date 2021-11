Questo bug di Google Pixel 6 Pro ha i giorni contati

Negli ultimi giorni i primi fortunati utenti che hanno avuto modo di mettere le mani su Google Pixel 6 Pro, si sono spesso ritrovati ad avere a che fare con un bug del display piuttosto insolito. In queste ore, però, il colosso di Mountain View annuncia ufficialmente che a breve verrà rilasciato un fix per il bug del display di Google Pixel 6 Pro.

Presto il fix per il bug del display di Google Pixel 6 Pro

“Gli utenti di Pixel 6 Pro potrebbero notare lievi artefatti transitori del display quando il dispositivo è spento e quando premono il pulsante di accensione con una leggera pressione ma non abbastanza per accenderlo“, recita la nota disponibile sul forum di Google. Il team di esperti dell'azienda assicura che il bug del display di Pixel 6 Pro non ha niente a che vedere con l'hardware del pannello, pertanto verrà facilmente corretto con il rilascio dell'aggiornamento software di dicembre.

In attesa di ricevere l'aggiornamento, tutti gli utenti muniti della versione top della serie Google Pixel 6 dovrebbero evitare di pigiare brevemente sul tasto di accensione del telefono mentre lo stesso è spento: “Per evitare di vedere il bug quando il telefono è spento, evitate di premere continuamente il tasto di accensione. Quando vuoi usare il telefono, piuttosto, tieni premuto il pulsante di accensione abbastanza a lungo per accenderlo“.

Insomma, la buona notizia è che il bug relativo al display di Google Pixel 6 Pro non riguarda la componente hardware; nel frattempo è bene evitare di pigiare il tasto di accensione a caso quando il telefono è spento.

Le migliori offerte di oggi per Google Pixel 6 Pro : tutti i prezzi

Chi intende acquistare un Google Pixel 6 Pro può approfittare degli sconti Ebay che ad oggi, con un prezzo pari a 20,90€, propone lo sconto più appetibile tra quelli disponibili.

Tutte le offerte accessibili attualmente, raccolte in una pratica tabella di facile consultazione.