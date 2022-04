Google Pixel 6: un insolito bug manda in tilt suonerie e sveglie

Ritorniamo a parlare di un bug che colpisce Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro (che novità!) il quale sembrerebbe cambiare la suoneria, il tono delle notifiche e le melodie della sveglia all’insaputa del proprietario del telefono.

Il bug in questione sembrerebbe essere conseguenza diretta delle patch di sicurezza di aprile, almeno stando da quanto riferito da alcuni utenti sul thread di Reddit (link in Fonte), dove si moltiplicano le voci di chi si è accorto con sommo stupore che Android 12 aveva cambiato di sua spontanea iniziativa i suoni del telefono.

Google Pixel 6 (e non solo) sono colpiti da un bug che cambia la suoneria

“Ho sentito questo strano suono provenire dal mio Pixel 6 pochi minuti fa. Controllando più a fondo, ho scoperto che stavo ricevendo una telefonata. All’improvviso, qualcosa ha cambiato la suoneria e i toni sul mio dispositivo”, afferma un utente su Reddit a cui fa coro anche un altro aggiungendo “Ho un Pixel 5 e la scorsa settimana per qualche motivo il suono per i messaggi di testo e la sveglia erano cambiati. Li ho cambiati subito dopo ma non sono sicuro quale sia il motivo per cui è successo.”

Il thread è ricco di testimonianze di chi, munito di vari modelli di Google Pixel, ha sperimentato più o meno lo stesso genere di problema a seguito della installazione delle patch di sicurezza di aprile. In base alle informazioni raccolte dai colleghi di Android Police, sembra che i device colpiti dal bug siano la serie Google Pixel 6, Google Pixel 5 e Google Pixel 3a.

Chi vi scrive, munito di un Google Pixel 6 aggiornato con le patch di aprile, non è stato (ancora?) colpito dal bug: nel caso in cui lo foste, potete cambiare la suoneria del vostro device tramite il pannello Impostazioni > Suoni e vibrazione. Le voci che vi interessano sono “Suoneria telefono”, “Suono di notifica predefinito” e “Suoneria sveglia predefinita”.

Le migliori offerte di oggi per Google Pixel 6 : tutti i prezzi

Trovaprezzi mette a disposizione Google Pixel 6 al prezzo di 26,99€, il che rappresenta ad oggi la miglior offerta disponibile sul mercato.

In questa tabella ecco tutte le offerte a disposizione.