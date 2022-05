Google Pixel 6, un nuovo bug colpisce il display dei top di gamma

Mentre il team di Google si sta preparando a portare il nuovo e atteso Google Pixel 6a in Italia, continuano a rincorrersi i feedback negativi di chi è colpito da qualche bug che impedisce il normale funzionamento della serie Google Pixel 6.

Infatti, in queste ore un numero crescente di utenti – compreso il sottoscritto – hanno scoperto un malfunzionamento relativo alla funzione di spegnimento automatico del display; la voce è disponibile su Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro tramite il percorso Impostazioni > Display > Spegnimento schermo.

Google Pixel 6/6 Pro sono colpiti da un nuovo bug che manda in tilt il display

Ebbene, l’utente “sempiternum” ha pubblicato un post in cui dichiara che il display del suo Pixel 6 Pro non si spegne automaticamente nonostante sia attivo il timer di 30 secondi: “Il mio Pixel 6 Pro ha una impostazione di timeout del display impostata a 30 secondi; il fatto è che dopo 30 secondi il display non si spegne affatto.”

Il problema sembra essere piuttosto esteso considerando la mole di commenti presenti nel thread di Reddit, ma non sono ancora ben note le causa alla base di esso. Alcuni utenti indicano che il bug potrebbe dipendere da un recente aggiornamento di alcune applicazioni, ma è molto difficile riuscire a risalire alla radice del problema considerando la grande mole di app che ognuno di noi ha sul proprio device.

In attesa che il team di Google prenda in carico il problema e che venga risolto con un update, il buon caro Google Pixel 6 è in sconto su Amazon a un prezzo niente male. Bug a parte – chi non li ha di questi tempi? – si tratta di un device molto valido, con una scheda tecnica potente e un comparto fotografico che non tradisce mai.

