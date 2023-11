Google Pixel 6: a meno di 400€ ha ancora senso nel 2023?

Da pochissime settimane Google ha rilasciato sul mercato i nuovi smartphone della linea Pixel 8; sono prodotti eccellenti ma dall’elevato prezzo. Di fatto, i modelli del 2021 avevano dei costi più bassi ma erano comunque eccellenti su tutti i fronti. Oggi siamo qui per consigliarvi il modello base della line-up del 2021, il Pixel 6 che grazie agli sconti di Amazon si porta a casa ad un prezzo sensazionale: solo 391,14€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire: questo è un top di gamma ancora attualissimo e – per rispondere alla domanda contenuta nel titolo dell’articolo – ovviamente sì, ha ancora senso nel 2023.

In primo luogo dobbiamo dire che viene spedito da Amazon e ciò implica che la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita. Non dovrete sborsare un singolo centesimo per portarvelo a casa e, in più, avrete accesso ad ulteriori vantaggi esclusivi. Partiamo dal reso entro un mese dall’acquisto, in caso di gravi problematiche o di ripensamento ma avrete comunque due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica via chat o via telefono con gli esperti del sito. Il modello in sconto è quello in colorazione “nero tempesta” con 128 GB di storage.

Google Pixel 6: il top di gamma da acquistare oggi

Questo smartphone di Google è un vero portento: costa poco per quel che offre. Dispone di uno schermo generoso da oltre 6 pollici OLED, ha un processore interno Google Tensor G1 con AI al seguito che serve per postprodurre le immagini e per scattare foto assurde in ogni condizione di luce. La batteria è adattiva quindi si adaguerà alle vostre esigenze; non dimenticate che c’è la ricarica rapida via cavo e che il comparto fotografico è degno di nota.

Con un prezzo di soli 391,14€, spese di spedizione incluse, questo Pixel 6 è un top incredibile da acquistare oggi, ma siate veloci se siete interessati. A questa cifra è un super best buy che ha ancora senso nel 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.