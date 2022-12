Google Pixel 6 a 489€: offerta strepitosa per un regalo "last minute"

Quella che vi segnaliamo oggi è un’offerta con i fiocchi, una di quelle “da leccarsi i baffi”, come si suol dire. Girovagando su Amazon infatti, ci siamo imbattuti in una promozione unica nel suo genere: Google Pixel 6, il top di gamma del colosso di Mountain View, si porta a casa con soli 489,03€ al posto di 649,00€. Capite bene che il risparmio in questo caso è incredibile. La transazione è sicura, perché il venditore – così come la ditta che spedisce lo smartphone – è Amazon; tuttavia, a causa dell’elevata richiesta, notiamo che il device potrebbe arrivare pochi giorni dopo Natale. Questo è l’unico aspetto negativo della vicenda, ma per avere un risparmio così alto, onestamente crediamo che sia un compromesso sul quale passarci sopra, giusto?

Acquistandolo dal sito di Jeff Bezos poi, avrete diritto ad una serie di vantaggi esclusivi che vi faranno dormire sonni tranquilli: possibilità di restituzione gratuita del prodotto entro il 31 gennaio 2023, di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis, ma ancora, consegna gratuita, due anni di garanzia con assistenza tecnica attiva tutti i giorni, via chat o via telefono.

Google Pixel 6: prezzo STREPITOSO su Amazon (-25€)

Google Pixel 6 non ha certo bisogno di presentazioni; è un flagship in tutto e per tutto, con un processore proprietario, il Google Tensor G1, personalizzato dalla stessa azienda e con un occhio di riguardo per tutte le operazioni che sfruttano l’intelligenza artificiale. I giochi saranno sempre fluidi e reattivi, i dati inseriti all’interno del device saranno protetti e crittografati e nell’uso di tutti i giorni lo smartphone non avrà impuntamenti o lag vari.

La batteria assicura un giorno di autonomia visto che imparerà le vostre abitudini e adeguerà i consumi in base a quelli; in più, si ricaricherà in fretta.

Concludiamo citando la fotocamera avanzatissima da 50 megapixel che cattura tantissima luce, che realizza scatti e ritratti con uno skin Tone veritiero e gira video in 4K meravigliosi. La sicurezza poi, è di casa visto che il dispositivo è protetto dal chip Titanie M2.

A soli 489,03€ è lo smartphone di punta da comprare; fate in fretta, perché potrebbe andare a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.