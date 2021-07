Alcuni possessori del Pixel 4XL avranno diritto ad un'estensione della garanzia di un anno: ecco chi ne beneficerà e perché.

Molti dei telefoni Pixel di Google hanno avuto problemi relativi all'hardware e uno di questi modelli, il Pixel 4 XL, sta ora ottenendo un'estensione della garanzia dopo innumerevoli segnalazioni. Entrando nello specifico, molti utenti hanno segnalato un significativo esaurimento della batteria e problemi relativi all'alimentazione, tanto da manifestare l'accaduto a big G. Per questo, i possessori di Pixel 4XL residenti negli Stati Uniti, Singapore, Canada, Giappone e Taiwan hanno diritto ad un'estensione di garanzia di un anno, assicurazione che copre la sostituzione della batteria sulle unità interessate dal suddetto bug.

Google offre un programma di riparazione di un anno per specifici problemi di alimentazione per telefoni Pixel 4 XL acquistati negli Stati Uniti, a Singapore, in Canada, Giappone e a Taiwan.

Tuttavia, tutti gli utenti che riscontrano sui loro Pixel 4 XL riavvii e spegnimenti casuali, consumo significativo della batteria o mancata accensione possono presentare un reclamo tramite la pagina di supporto di Google. L'azienda specifica, però, che la riparazione non è valida per alcuni paesi, tra cui l'Italia:

Il programma di riparazione non è valido per paesi diversi da quelli sopra elencati. Non è valido neanche per i telefoni Pixel 4 XL acquistati in Australia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Spagna o nel Regno Unito, dove i dispositivi idonei verranno gestiti come da normale garanzia del produttore di due anni.