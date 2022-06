Google Password Manager: come configurare la crittografia

Google Password Manager è un gestore password nativo di Big G disponibile sia per dispositivi Android che iOS. Il vantaggio è che, integrandosi perfettamente con Chrome, avrai a portata di mano sempre e ovunque tutte le tue password.

Utilizzare questi password manager proprietari è sicuro? In certa parte sì, ma non del tutto. Infatti, essendo opzionale, Google Password Manager di norma non protegge il contenuto prezioso con un sistema di crittografia.

Tuttavia, è possibile attivarlo con molta semplicità. Questo comporta dei vantaggi, ma anche degli svantaggi. Ad ogni modo, siccome quando si parla di password spesso in ballo c’è la nostra identità digitale, non bisogna prendere nulla per scontato.

Google Password Manager: cos’è la crittografia

In pratica la crittografia aggiunge un’ulteriore protezione in più e maggiore privacy a Google Password Manager. Attivandola, l’utente ottiene la chiave crittografica che codifica e decodifica il testo per le proprie password.

Ovviamente il vantaggio, se così si può definire, è quello di alzare il livello di sicurezza. Nondimeno, lo svantaggio è che se vi dimenticate la password di Google non sarete più in grado di accedere a nessuna delle password archiviate.

Come configurare la crittografia sul proprio dispositivo

Vediamo ora come è possibile configurare la crittografia di Google Password Manager su qualsiasi dispositivo. Seguendo le istruzioni di seguito riportate in un attimo sarà possibile attivarla. Ovviamente meglio pensarci bene prima di ritrovarsi senza la possibilità di accedervi perché ci si è dimenticati la password di Google.

Per i dispositivi Android:

aprire Gestione Password ;

; selezionare la voce Impostazioni ;

; andare in Configura Crittografia sul dispositivo.

Per i dispositivi iOS invece:

aprire la pagina Web di Google Password ;

di ; cliccare su Gestione Password ;

; selezionare la voce Impostazioni ;

; andare in Configura Crittografia.

