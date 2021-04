Nest Mini di Google ritorna gratuito con l’attivazione di TIM Super Fibra, anche questa volta però il tempo a disposizione è davvero limitato.

Google Nest Mini in regalo? Ecco come

Oltre al Nest Mini, TIM Super Fibra, offre la connessione senza limiti a casa fino a 1 Gigabit, modem TIM HUB+ incluso con Wi-Fi 6 e chiamate illimitate dal fisso verso tutti gli operatori. Tutto questo è disponibile a soli 29,90€ al mese. L’opzione che prevede il traffico voce illimitato è gratuita solo per 48 mesi, al termine di questo periodo si rinnoverà a 5€ mensili, salvo disattivazione.

Inoltre, è possibile aggiungere al costo mensile anche il pacchetto Mondo Intrattenimento che offre Netflix, Disney+, TIM Vision e molto altro a soli 14 euro al mese

Oltre al modem incluso di TIM, il cliente può decidere di optare per il flagship della casa tedesca AVM. Stiamo parlando dell’ambitissimo FRITZ!Box 7590.

Costi ed altro

Super Fibra di TIM prevede un costo iniziale pari a 10€ mensili per 2 anni, questo ammontare è però già incluso nel canone mensile. Il Nest Mini di Google è in regalo per tutte le attivazioni portate a termine online entro e non oltre il 23 Aprile 2021. Il tempo a disposizione, come potete vedere, è davvero molto poco!

