Google Nest Hub fa a cazzotti con l'ultimo update: attenzione

Google Nest Hub, gli smart display del colosso di Mountain View così popolari e utili per gestire rapidamente anche i vari device della smart home presenti nella propria abitazione, stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software che in alcuni casi li manda in bootloop.

In base alle informazioni pubblicate in rete in queste ore, infatti, scopriamo che il team di sviluppo di Google sta rendendo operativo un nuovo aggiornamento che va a stravolgere (in meglio) l'interfaccia grafica generale degli smart display.

Un aggiornamento manda Google Nest Hub in bootloop

Innanzitutto è stata aggiunta la possibilità di accedere rapidamente a tutte le impostazioni più importanti del device tramite un comodo swipe dall'alto verso il basso: proprio come su Android, questa gesture rende disponibile alcuni quick toggle per gestire la luminosità del display, il volume, attivare la modalità non disturbare, impostare una sveglia e molto altro.

Inoltre, uno swipe dal basso verso l'alto offre invece l'accesso alla lista completa delle applicazioni installate; un bel passo in avanti rispetto alla vecchia interfaccia in cui era invece necessario effettuare due tap sullo schermo per accedervi.

Purtroppo queste novità non sono disponibili per tutti gli utenti muniti di un Google Nest Hub. Infatti, come viene dichiarato da alcuni utenti su Reddit, sembra che l'update in questione mandi il device in bootloop.

“Sembra simile al mio, tuttavia il mio è completamente bloccato sulla schermata bianca con la “g” – sottolinea un utente su Reddit. Ho eseguito un rapido ripristino delle impostazioni di fabbrica prima di uscire di casa, e l'unica cosa che poteva aprirsi era la schermata Orologio.” Sono diversi gli utenti che hanno commentato nel thread con problemi del tutto simili, ma fortunatamente sembra che per aggirare il problema basti semplicemente scollegare e ricollegare il Google Nest Hub dalla corrente.

Il nuovo update è attualmente in fase di rilascio per i device con il software 46.32.13.418036576: vi consigliamo di prestare attenzione nel caso in cui utilizzaste il vostro Google Nest Hub come svela al mattino.