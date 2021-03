Il nuovo Google Hest Hub, display smart del colosso di Mountain View, è ufficiale. Un audio più potente, un’intelligenza artificiale migliorata e funzionalità dedicate al benessere.

Google Nest Hub 2021 ufficiale: i dettagli

Esteticamente non stravolge, ma migliora il design di base. A livello hardware, una delle novità più interessanti riguarda l’audio, che sul nuovo modello di smart display punta sulla stessa tecnologia dell’eccellente Nest Audio.

L’altra importantissima novità hardware riguarda la presenza del radar Soli, lo stesso presente su Pixel 4: puoi mettere in pausa o riprodurre i tuoi contenuti preferiti facendo un gesto “nell’aria”, senza toccare il display in alcun modo.

Inoltre, il nuovo Nest Hub è dotato di un nuovo chip, presente anche su Nest Mini e Nest Audio, che integra nel software alcune delle richieste più comuni che gli utenti sono soliti fare sfruttando l’assistente di Google. In questo modo, potrai ottenere le risposte che ti servono in modo più veloce.

Come anticipato, il nuovo smart display risponde anche alle esigenze di chi chiede funzionalità dedicate alla salute e al benessere. Arriva infatti la possibilità di monitorare il sonno, direttamente con il dispositivo. Di nuovo, entra in gioco il radar Soli, che percepisce i movimenti della persona più vicina al device. Queste informazioni, insieme a quelle raccolte da microfono (non viene specificato, ma non sappiamo in quale altro modo sarebbe possibile accedere a dati su sonno ed eventuali disturbi del sonno, come il russare), permettono alla funzionalità Sleep Sensing di capire come hai dormito durante la notte. Il giorno dopo, non dovrai far altro che chiederlo a Google.

Si tratta di una feature, garantisce Big G, che tutela la privacy dell’utente al massimo: in alcun modo viene sfruttata la fotocamera e tutti i dati raccolti sono analizzati sul dispositivo e non inviati. Inoltre, è una funzionalità del tutto opzionale che si può disabilitare. Per adesso, la funzionalità Sleep Sensing sarà resa disponibile in anteprima gratuite su tutti i nuovi Nest Hub.

Per il momento, il nuovo smart display sarà in vendita solo in USA, Canada, Francia, Germania, Regno Unito e Canada. Si può già preordinare a 99,99$ nei colori Chalk, Charcoal, Sand e il nuovo Mist. Non sappiamo quando arriverà in Italia.

